NTV ile röportaj yaparken patlama oldu
Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Harkov'da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV ekibine yaşadıklarını anlatırken korku dolu anlar yaşadı. Tam röportaj sırasında Sultan Dikeç'in bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.
Eklenme : 28 Şubat 2022 08:43
NTV ile röportaj yaparken patlama oldu
Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Harkov'da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV ekibine yaşadıklarını anlatırken korku dolu anlar yaşadı. Tam röportaj sırasında Sultan Dikeç'in bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı. İşte o anlar... (Haber:Yağız Şenkal)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız