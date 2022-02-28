Dolar haftaya 14 TL'nin üzerinde başladı
Dolar, Rusya-Ukrayna savaşının 5. günü 28 Şubat 2022 sabahına 14,07 lira seviyesinde başladı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 28 Şubat 2022 09:35
Dolar, Rusya-Ukrayna savaşının 5. günü 28 Şubat 2022 sabahına 14,07 lira seviyesinde başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,0765 lira satış fiyatı 14,0864 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,6847 lira alış fiyatı, 15,7080 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,1030 liradan, avro 15,7440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,1010 liradan alınan dolar 14,1030 liradan satılıyor. 15,7420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7440 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6030 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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