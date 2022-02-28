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Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek. Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Şubat 2022 09:13
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Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak




2022 yılınına girilmesiyle beraber 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde hükümet, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla beraber öncelikle asgari ücret, emekli ve memur zammı meselesini çözdü. Şimdi öncelikli gündem 3600 ek gösterge çalışması olarak dikkat çekerken, ardından sözleşmeyi kadro, ardından da EYT düzenlemesi ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözüme kavuşması bekleniyor.


İLK ADIM ASGARİ ÜCRET 2022 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümet harekete geçti. Asgari ücret net yüzde 50'nin üzerinde artarak 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL'ye yükseltildi. Asgari ücretten ve bütün çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısmından gelir ve damga vergisi kaldırılarak işveren de büyük destek aldı. Bu dönemde hem çalışanın yüzü güldü hem de işveren üzerindeki malü yük hafifletildi.


EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

2021 yılının ikinci yarısının enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak emekli ve memur zammı netleşti. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2,5 ilave artış alarak yüzde 30,95 düzeyinde maaş zammı aldı.


Emekli zammı yüzde 25'i aşarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları 1.500'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bütün maaşlar böylece enflasyon üzerinde artış kaydederken, emeklinin gözü artık Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde olacak. Bayram ikramiyelerinde de önemli artışlar bekleniyor.


EN ÖNCELİKLİ GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE MESELESİ

Asgari ücret, emekli ve memur zammı meselesinin çözüme kavuşmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi artık en öncelik gündem maddesi halini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-Sen ile birlikte ilk toplantıyı gerçekleştirirken, 3600 ek gösterge taslağı da netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantının ise 16 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.


3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS 2022'DE YASALAŞACAK

Temelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için artış anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.


3600 EK GÖSTERGE İLE YILLIK MALİYET 20 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

3600 ek gösterge ile beraber yıllık maliyetin 20 milyar lirayı aşması beklenirken, düzenlemeden yaklaşık 2 milyon memurun faydalanması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI BU YENİLİKLERE İŞARET ETTİ

Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
"Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

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Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak.
İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

500 binden fazla sözleşmeli memurun beklediği, 'Sözleşmeliye kadro düzenlemesi' için düğmeye basıldı. Ağustos 2021'de ilk kez toplu sözleşme metnine giren ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' olarak gündeme gelen yeni düzenlemenin 3600 ek gösterge ile birlikte çalışması yürütülüyor. Belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu personeli için kritik düzenleme için Temmuz ayı ön plana çıkıyor.

EYT'DE: EYT DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN ÇÖZÜME KAVUŞACAK

3600 ek gösterge ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' düzenlemelerinin sonuca vardırılmasının ardından en öncelikli gündem Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden EYT düzenlemesi için teknik konularda çalışmalara başladı. Mayıs ayının ardından EYT için son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

EYT ÇALIŞMALARI TEMMUZ AYININ ARDINDAN HIZ KAZANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem kamuoyu beklentisi hem de EYT temsilcilerinin isteklerini dinleyecek. EYT düzenlemesi için 3600 ek göstergede olduğu gibi taslaklar hazırlanacak. EYT düzenlemesi için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Düzenlemenin 2022 yılı bitmeden sonuca vardırılması bekleniyor.

"EYT SORUNUNU SADECE CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer" ifadelerini kullandı.

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