Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Devlet eski Bakanı, Niğde ve Aksaray eski milletvekili, Türk Ocakları eski Genel Başkanı ve Yeniçağ'da yazarlık yapmış olan eski siyasetçi Sadi Somuncuoğlu vefat etti.

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?

İlk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. 1965 yılında "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkardı. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katıldı. Buradaki devrin ileri gelen Türkçülerin sohbetlerinde bulundu. Daha sonra gençlik döneminde feyzaldığı 1994-1995 Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı. 1967'de aktif siyasete atıldı. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine kadar kısa bir dönem dışında, MHP'li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.

1967-1969 döneminde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.