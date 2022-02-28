ModaSelvim Tesettür Elbiseler

ModaSelvim Tesettür Elbise



Elbiseler her dolapta olması gereken parçalardır. Renk renk ve değişik modellerde birden çok tesettür elbise vardır. En uygun fiyata hem şık hem de kaliteli tesettür elbiseler ModaSelvim'de mevcuttur. Piyasaya göre en uygun tesettür elbise fiyatları ModaSelvim'dedir. Giyim kategorisinin alt kategorilerinden biri de tesettür elbiselerdir. Triko, şifon, viskon ve kadife olmak üzere daha birçok çeşit mevcuttur.



ModaSelvim Tesettür Elbise Çeşitleri

Bunlar; yarım fermuarlı triko elbise, kazayağı desenli triko elbise, kolları fırfırlı tesettür elbise, piliseli sandy elbise, peplum tesettür şifon elbise, kapüşonlu triko elbise, bağcıklı triko tesettür elbise, yaprak desenli viskon elbise, simli kadife tesettür elbise, aksesuar detaylı tesettür elbise, pul detaylı tesettür elbise,garnili tesettür elbise, a pileli tesettür elbise, aksesuar düğmeli elbise, nervürlü tesettür elbise, dijital baskılı şifon elbise, kolu nakışlı tesettür elbise, kemerli şifon tesettür elbise, nakış detaylı elbise, ekose jile elbise, balon kol tesettür elbise olmak üzere daha bir çok tesettür elbise çeşidi mevcuttur.



Bunlar; çiçek desenli viskon elbise, kemerli ekose jile elbise, iki renkli tesettür elbise, piliseli triko tesettür elbise, kolları pilise detay elbise, piliseli şifon elbise, puantiyeli tül elbise, beli lastikli şifon elbise, yarım düğmeli kot tesettür elbise, pötikare desenli gofre elbise, önden bağlamalı tesettür elbise ve düğmeli triko jile ve daha bir çok tesettür elbise çeşidi bulunmaktadır.



ModaSelvim Büyük Beden



ModaSelvim'in büyük bedenler için de birden fazla tesettür elbise çeşidi vardır. Herkese uygun kıyafetler ModaSelvim büyük beden kategorisinde mevcuttur.



ModaSelvim Büyük Beden Elbise Modelleri

Bunlar; kolları fırfırlı tesettür elbise, piliseli sandy elbise, puantiye desenli viskon elbise, beli bağcıklı tesettür triko takım, yırtmacı düğmeli tesettür elbise, çizgili tesettür elbise, fırfırlı ponpon şifon elbise, volanlı tesettür elbise, yakası bağlamalı viskon elbise, dantel detaylı elbise, pile detaylı tesettür elbise, eteği düğmeli tesettür elbise, yazı baskılı tesettür elbise ve volan kollu simli elbise olmak üzere daha bir çok büyük beden tesettür elbise çeşidi mevcuttur.





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