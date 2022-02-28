Meral Akşener'in Erbakan haftasına neden katılmadığı belli oldu!

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 11. Erbakan Haftası törenine birkaç saat kala arayarak katılamayacağını belirttiğini yazdı. Saymaz, "İddiaya göre HDP'nin TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da davetli olduğunu ve konuşma yapacağını öğrenen Akşener, yan yana fotoğraf vermemek ve aynı kürsüyü paylaşmamak için katılımını iptal etti" diye yazdı. İyi Parti'yi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın temsil ettiğini onun da söz almamak şartıyla katıldığını aktaran Saymaz, "Bu tutum CHP'yi rahatsız etti" dedi.

İyi Partililere "Akşener neden katılmadı?" diye sorduğunu ve, "Ukrayna - Suriye krizine ilişkin ani bir görüşme çıktı" yanıtı aldığını ifade eden Saymaz, töreden ayrıca şunları aktardı:

"Geçen yıl Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın temsil ettiği AK Parti, bir katılımcı göndermedi. Yalnızca Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız hazır bulundu. MHP ve BBP de gelmedi."

Yazıdan bir bölüm şöyle:

11. Erbakan Haftası'nda son konuşmayı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu alkışlar eşliğinde kürsüden inerken, yanımda duran Saadet Partili (SP) yönetici, "Bir de 'Esselamun aleyküm' dese tam olacaktı" diye konuşmaktan kendisini alamadı. SP'li yöneticinin memnuniyeti dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki havayı özetliyordu. Katılım ve coşku Filistin mitinglerindeki kadar olmasa da yüksekti. Kadınlar salonun sol bölmesini ve üst katını doldurdu. 'Adil Devlet ve İnsanca Yaşam' pankartları asıldı.

Millet İttifakı'nın mevcut ve müstakbel üyeleri Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu salona birlikte girdi.

Ancak iki eksik vardı:

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in babasının cenazesi için Hatay'daydı. Mazereti dünden belliydi.

Katılması beklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener birkaç saat önce arayarak, katılmayacağını bildirdi. Bir gerekçe söylemedi. İddiaya göre HDP'nin TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da davetli olduğunu ve konuşma yapacağını öğrenen Akşener, yan yana fotoğraf vermemek ve aynı kürsüyü paylaşmamak için katılımını iptal etti. Akşener'i İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır temsil etti. Dikbayır da söz almamak şartıyla katıldı.

Bu tutum CHP'yi rahatsız etti.

Bir CHP'li yönetici "Erdoğmuş'un yönettiği TBMM'de oturumlara katılmıyorlar mı?" dedi.

İyi Partililere "Akşener neden katılmadı?" diye sordum.

Şöyle dediler:

"Ukrayna - Suriye krizine ilişkin ani bir görüşme çıktı."

Geçen yıl Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın temsil ettiği AK Parti, bir katılımcı göndermedi. Yalnızca Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız hazır bulundu. MHP ve BBP de gelmedi.



