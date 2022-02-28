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İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

Henüz ilk şark görevine gitmeyen personel varken ikinci şark görevine giden personelin açtığı davalar sonuçlarına rağmen Emniyetin bir işlem yapmadığı belirtilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Şubat 2022 10:00
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İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli rütbelerdeki personelin atanması ve yerlerinin değişmesine yönelik yaptığı işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınmasına karşın bazı kişilerin eski görevlerine iade edilmemesine ilişkin problemler yaşanmaktadır.

2021 yılı genel atama döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli rütbelerdeki 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda,

1.bölgeden 2.bölgeye 10329
2.bölgeden 1.bölgeye 10845
2.bölgeden 2.bölgeye 352

atama işlemlerinin yapıldığı bilgisi emniyet tarafından verilmiştir.

Ayrıca;

1.bölgedeki 30.915
2.bölgedeki 6.284 olmak üzere 37.199 personelin ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği bilgisi de paylaşılmıştır.

2021 yılı genel atama döneminde genel hizmet branşında polis memuru olup daha önce hiç ikinci bölgeye (şark) gitmeyen binlerce personele tebligat yapıldığı durumu mevcuttur.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı atama ve yer değiştirme işlemlerinin hukuka uygun olmadığını düşünen (özellikle henüz ilk şark görevine gitmeyen personel varken ikinci şark görevine giden personel) çok sayıda teşkilat mensubu bu sürece itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşımış ve yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bu yürütmeyi durdurma kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 gün içerisinde atamaları iptal etmesi ve kişilere eski görev yerlerini tesis etmesi gerekmektedir.

İdari yargılama usulü kanunu'nun 28/1 maddesinde de Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak çok sayıda teşkilat mensubu ellerindeki mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen hala daha eski görev yerine iade edilmediklerini çeşitli mecralarda dile getirmektedirler.

Mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen ataması iptal edilmeyen ve eski görev yeri tesis edilmeyen teşkilat mensuplarına Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından "makam takdiridir, bekleyeceksiniz" yönünde açıklamalar da bulunulduğunu ifade edilmektedir.

Kanunun ilgili maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen kanunun uygulanmaması birçok emniyet personelini mağdur ederek aile bütünlüklerini bozmuştur.

Mahkeme sonucu yürütmeyi durdurma alan personel Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duruma ilişkin net bir açıklama beklemektedir

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