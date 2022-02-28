Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar, kurdaki hareketlilik, sıfır araç üretimi ve tedarikteki sıkıntılar ikinci el otomotiv piyasasını yakından etkiliyor, ikinci el araç fiyatları yüksek seviyeleri görüyor. Son dönemde döviz kurlarının sabitlenmesi ile fiyatlar belli bir seviyede devam etse de ikinci el otomotiv piyasasında durgun günler yaşanıyor. Türkiye'de bu durgunluğun başlıca sebepleri tüketicilerde oluşan bekleme davranışı ile birlikte fiyatlarda bir indirim olacağı düşüncesi, yakın zamanda gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesi gibi yeni indirim ve düzenlemelerin beklenmesi.

Türkiye'nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye'de araç almayı düşünenlerin davranışlarını araştırdı. Şubat ayında 520 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %62,3'ü araç almayı düşünüyor. Otomotiv sektörüne ışık tutacak istatistikleri paylaşan arabam.com'un sunmuş olduğu veriler, Türk halkının çoğunluğunun araç almak için acele etmediğini ve araç fiyatlarında bir indirim beklentisi olduğunu gösteriyor.

Anket katılımcılarına ne zaman araç almak istedikleri sorulduğunda yanıtlayıcıların %29'u acele etmediğini söylüyor. Katılımcıların %18'i 1 ay içerisinde, %9,5'i 3 ay içerisinde, %27,2'si 2 hafta içerisinde araç almayı düşündüğünü söylüyor. Yanıtlayıcıların %16,3'ü de henüz belli olmadığını belirtiyor.

Yakın zamanda araç almayı düşünen tüketicilere gerekçeleri sorulduğunda, tüketicilerin %42,5'i "acil ihtiyacım olduğu için" yanıtını veriyor. Tüketicilerin %20,8'i yeterli birikimi olduğu için, %20'si piyasada her geçen gün temiz araç bulmak zor olduğu için, %16,7'si otomobil fiyatlarının artacağını düşündüğü için yakın zamanda araç almak istiyor.

"ÖTV Düzenlemesi Beklentileri Karşılamadı"

Katılımcılara ÖTV düzenlemesi ile ilgili düşünceleri sorulduğunda tüketicilerin %70,1'i beklentileri karşılamadığını dile getiriyor. Katılımcıların %7,6'sı beklentileri karşıladığını düşünürken, %22,3'ü bu tür düzenlemelerin artırılması gerektiğini düşünüyor.

Tüketicilere otomotiv piyasasının ne zaman hareketleneceğini düşündükleri sorulduğunda tüketicilerin %47,6'sı "otomobil fiyatları indirime girdiğinde" yanıtını veriyor. Tüketicilerin %25,2'si yaz aylarının gelmesiyle, %15,2'si çip krizi çözüldüğünde, %12,1'i Ramazan Bayramı yaklaşırken talebin artmasıyla birlikte otomotiv piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.