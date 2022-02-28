2021 büyüme oranı belli oldu

Türkiye ekonomisi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti. GSYH, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 arttı. Ekonomistler, dördüncü çeyrekte yüzde 8,7, yılın tamamında ise yüzde 11,1 büyüme bekliyordu. 2021 üçüncü çeyreğine ilişkin yıllık büyüme ise yüzde 7,4'ten yüzde 7,5'e revize edildi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2021 yılında 85 bin 672 TL oldu

Kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı.

Tüketim ve net ihracat katkı verdi

2021 yılında net ihracatın büyüme katkısı 3,8 puan olurken, hanehalke tüketiminin büyümeye katkısı 12,7 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl, büyümeyi kamu harcamaları 0,27 puan, yatırım harcamaları 0,21 puan ve stoklar 1,8 puan aşağı çekti.