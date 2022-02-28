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Gözaltı işlemine tepki gösterenler ile polis arasında arbede: 4 yaralı

Şanlıurfa'da, 'dur' ihtarına uymayan motosikletli U.D., polisin takibi ile yakalandı. Polise direnen U.D., gözaltına alınmak istenince çevredeki akrabaları da tepki gösterdi. Polise mukavemette bulunan kişiler ile ekipler arasında çıkan arbedede 4 polis yaralandı. Takviye ekibin gelmesiyle gerginlik sona ererken, U.D. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Şubat 2022 10:11
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Olay, dün akşam Beykapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde sürücü U.D., 'dur' ihtarına uymayarak motosikleti ile kaçtı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, 2 kilometrelik takibin ardından motosikleti durdurdu. Polise direnen U.D., yere yatırılıp elleri arkadan kelepçelendi.

MASA VE SANDALYE ATTILAR

Bu sırada şüphelinin akrabaları ve tanıdıklarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, polislere tepki gösterdi. Kahvede oturan kişiler, polislere masa ve sandalye atmaya başladı. Ekipler, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalışırken, 4 polis de yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle gerginlik sona ererken, 4 polis de hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtilen U.D. ile 3 kişi 'polise mukavemet'ten gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nce yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimiz Eyyübiye İlçesi Sancaktar Mahallesi'nde, 27.02.2022 tarihinde Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, yaklaşık 2 km'lik takipten sonra akrabaları ve tanıdıklarının olduğu kahvehane önünde yakalanmıştır. Motosiklet sürücüsü U.D. görevlilerimizce gözaltına alındığı esnada kahvehanede bulunan sürücünün akrabaları ve tanıdıklarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup olaya müdahil olmuş ve görevlilerimize mukavemette bulunmuştur. Motosiklet sürücüsü ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi yapılırken 4 polis memurumuz da yaralanmıştır. Şüphelilerin sorgulamalarında; motosiklet sürücüsünün 2 adet kasten yaralama suçundan kaydının olduğu, olaya müdahil olan 2 kişinin ise görevli memura mukavemet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (Ateşli Silah Kullanma), resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit ve şantaj suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir."

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