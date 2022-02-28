Konya'da öğrenci servisi kazasında 12 öğrenci yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 10:29
Cezmi Ö. yönetimindeki 42 YL 206 plakalı otomobil, İvriz Caddesi'nde Nurullah G'nin kullandığı 42 GAD 15 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerinden M.K, B.A, E.A, ve Ü.B, M.Ç, P.D, Y.S, C.D, İ.B, S.Y ve S.A yaralandı.
Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız