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'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 12:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi programında konuştu.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'na 28 Şubat müdahalesinin 25. yıl dönümünde bizleri böylesine anlamlı bir günde bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin inancının korunması, fedakarlık yapan tüm büyüklerimizi şükranla yad ediyorum.

"Milletimiz, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır"

Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrini, inancını verenler olduğu gibi bunun tam aksini verenler de var ve kıyamete kadar olacak. Bunlar böyle diye biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz.

"Şule Yüksel Şenler verdiği mücadeleyle bize rehberlik etti"

Ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi merhum Şule Yüksel Şenler'dir. Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra kalemi ve kelamıyla verdiği mücadeleyle bize rehberlik etti. Şule Yüksel Şenler, milyonlarca gence umut aşıladı. 81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildi, evi kundaklanarak hayatına kast edildi. Medya organları eliyle itibar suikastına uğradı. Büyük bir cezaretle zorluklara göğüs gerdi, bedel ödemekten çekinmedi. Aynı şekilde kadınlarımız her yerde varsa Şule Yüksel Şenler'in katkısı büyüktür.

Şule belgeseli modern yöntemleri kullanarak geleceğe kayıt düşüyor. Nitelikli, titiz kapsamlı bir çalışmanın yer aldığı eser, ülkemizin karamnlık dönemlerine ayna tutuyor.

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