2 minibüsün çarpışması sonucu 10 belediye personeli yaralandı
Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 12:45
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 10 belediye personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.Atatürk Caddesi'nde Alper Söylemez yönetimindeki belediye personelini taşıyan 09 ABH 861 plakalı minibüsle aynı yönde ilerleyen Atanır Güneş (44) idaresindeki 09 P 2591 plakalı minibüs çarpıştı.Kazada devrilen minibüsteki sürücü Söylemez ile 10 belediye personeli yaralandı.Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız