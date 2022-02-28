Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı

Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır