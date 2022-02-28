A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Numan Okumuş vefat etti
A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Numan Okumuş, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 13:11
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Kulübü, Okumuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kariyerinde ikişer kez A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Numan Okumuş, Fenerbahçe'de ise iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız