İTO Başkanı Avdagiç: Yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverseye katılmanın tam zamanı

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan MWC 2022, İspanya'nın Barcelona kentinde Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

155 ülkeden 1.500 şirketin stant açtığı fuarda aralarında Türkiye'nin de olduğu 37 ülkenin pavilyonları bulunuyor. Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) organize ettiği 5'inci salondaki Türkiye milli katılım alanında 22 şirket ve kuruluş, diğer salonlarda ise 8 Türk şirketi tanıtım gerçekleştiriyor. Fuarın 5 teması ise CloudNet, 5G, Her Şeyin İnterneti (IoT), Fintech, teknolojinin ufku ve ileri yapay zeka (AI) olarak tespit edildi.

Fuara şirketler adına katılan 2 bin kişinin yarısı şirketlerde direktör ya da üzeri pozisyonda görev yapıyor. Mobil ekosistemde karar vericilerin buluştuğu bir arena olan MWC Barcelona'ya giriş bileti fiyatları 768 avrodan başlıyor. En pahalı VIP biletin fiyatı ise 4 bin 614 avro olarak belirlendi.

- "Türkiye'nin de bu yarışta önde ve hızlı koşuyor"

Fuarda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, salgın ile geçen iki yılın ardından, virüsle yaşamayı öğrenirken "bağlantılı bir iyileşme" için tüm endüstrilerin ortak bir vizyon oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin de bu yarışta önde ve hızlı koştuğunun altını çizen Avdagiç, "Bugün teknoloji endüstrisinin tüm yönlerini temsil eden 30 şirket ve kuruluşumuz ile katıldığımız MWC Barcelona 2022'de buna yakından şahit oluyoruz." dedi.

Avdagiç, MWC Barcelona'nın, mobil çözümler arayan tüm endüstriler için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, "Dijital kültürde doğmuş kişilerin oluşturduğu bir kuşak var. 'Digital native' adı verilen bu nesil, teknolojinin kucağına doğdu. Bir de sanayi çağının 'dijital göçmeni' olan bizler varız. Doğrusu ben, sanayi çağının dijital göçmeni olan bizlerden ziyade, teknolojinin kucağına doğmuş genç beyinlerimizden ve girişimcilerimizden çok umutluyum." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda giderek öne çıkan "connectivity", yani "bağlantı" adı verilen endüstride çok önemli mesafeler kaydettiğini belirten Avdagiç, "MWC 2022'ye küresel mobil operatörler, donanım üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, satıcılar ve içerik sahipleri katılıyor. Burada Türk mobil ve teknoloji endüstrisinde önemli bir ağ oluşturma fırsatı var. Bu fırsatı firmalarımızın en iyi şekilde değerlendireceğine güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

- "Şirketlerimiz 'benim metaverse stratejim ne' diye kendilerine sormalılar"

İTO Başkanı Avdagiç, firmaları yeni büyük teknoloji platformu metaversede yer almaya çağırarak bugün metaverse evreninde Decentraland, The Sandbox, Somnium Space, Cryptovoxels gibi birçok örnek sanal dünya olduğunu kaydetti. Avdagiç, şunları söyledi:

"Metaverse dünyalarına PC ile ya da Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) platformlarıyla erişmek mümkün. Bunların yanına mobil uygulamalar da yakında eklenecek. Bu dünyaların ödeme altyapısı da geleneksel ödemelere değil, kripto cüzdanlara dayalı olacak. Türkiye'de de şirketlerimiz 'benim metaverse stratejim ne' diye kendilerine sormalılar. Metaverse'de ne yapmam gerekiyor diye araştırmalılar. Yatırım Bankası JP Morgan'ın öngörüsüne göre yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı. Uzmanlara göre metaverse fiziki aktivite üzerinde yıkıcı etkiler bırakabilecek. Örneğin, gayrimenkul tanıtımı, otomobil test sürüşleri ve eğitim bu alana doğru kayacaktır."

- "Geleceğin dünyasının neye benzeyeceğini 5G belirleyecek"

Türkiye'nin 2023 yılında 5G teknolojisini kullanmaya başlayacağına işaret eden Şekib Avdagiç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Mobil ekosistem, artık Türk firmalarının kalp atışları demek. Türkiye'yi 5G ile birlikte devasa bir 'IoT', yani Her Şeyin İnterneti çağı bekliyor. Cihazlar, makinalar uzaktan erişimle kullanılabilecek, sanal gerçeklikte HD görüntü imkanı gelecek. Makinalar arası iletişimi (M2M), öğrenen makinalar, otonom sistemler, yapay zeka hayatımızın merkezinde yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, özellikle IoT'un dünyayı yeniden keşfetmemize sebep olacağını belirterek, "IoT, teknoloji ve insanlar arasında bağlantıyı sağladı. Evlerimiz, ofislerimiz, şehrimiz, fabrikalarımız ve halka açık alanlar bütünüyle değişiyor. Tüm sektörlerde köklü değişimler bekleniyor." ifadelerini kullandı.

2025 yılına kadar internet ağının dünya nüfusunun 3'te birini kapsayacağının altını çizen Avdagiç, "Interoperability'yi, sanıyorum 'birlikte çalışabilirlik' diye çevirebiliriz. Bu konu 5G dünyasının kalbinde yer alıyor. 5G, sağlık-bakım, otomotiv, havacılık ve imalat endüstrileri için daha önce olmayan birçok kullanım alanı açacak. Geleceğin dünyasının neye benzeyeceğini 5G belirleyecek." dedi.

- "Big data, otomasyon, kuantum bilgisayarları ve robotların çağı başlıyor"

Fuarda 6G temalı toplantıların da dikkati çektiğini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, Çin'in 5G mobil iletişim teknolojisinden 100 kat daha hızlı olacak 6G'yi, 2030 yılında kullanmaya başlayacağını açıkladığını hatırlattı. Avdagiç, bir diğer konunun da yapay zeka olduğunu belirterek, "2025'e kadar 250 milyar dolarlık bir global yatırım hacminden söz ediyoruz. Big data, otomasyon, holografik varolmayı içeren robotik sistemler, kuantum bilgisayarları ve robotların çağı başlıyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte, geleceği kaçırmamak için Türkiye'nin ülke olarak da, şirketler olarak da, değişimi ışık hızıyla yapması gerektiğinin ortaya çıktığını vurgulayan Avdagiç, "Bu yüzden şirketlerimiz, değişen iş yapış şekilleriyle yeni dünyada nerede ve nasıl konumlanacaklarına karar vermeli, strateji ve yatırımlarını bu yönde yapmalı. Bir başka deyimle, çalışanlarımıza ve müşterilere artık daha sofistike bir teknoloji ile yaklaşmak zorundayız. Teknolojiyi en önemli inovasyon araçlarımızdan biri olarak görürsek, dijital çağın kazananlarından ve geleceği inşa edenlerden olmayı da başarırız." bilgisini verdi.

- Teknopark İstanbul ve BTM'nin hedefleri

Şekib Avdagiç, İTO'nun kurucusu olduğu Teknopark İstanbul ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin de fuarda yer aldığını hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"Halihazırda 2 bin 447 projenin yürütüldüğü Teknopark İstanbul, milli ve yerli teknolojinin ana üssü haline geldi. MİLGEM Korvet, Altay Tankı, Anka İHA, LHD Amfibi Hücum Gemisi, Oruç Reis gibi savunma sanayisinin önde gelen Ar-Ge projeleri Teknopark İstanbul'da geliştirildi. Gelişmekte olan teknoparklar arasında 1'inci, tüm teknoparklar arasında ise 6'ncı sıraya yükseldi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı için hedefimiz ise ilk 3'e girmek. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz de gerçek anlamıyla bir atılım dönemi yaşadı. BTM olarak bugüne kadar 5 binden fazla girişimciye destek verdik. 2022'de 1.328 yeni girişimci ile yatırım rakamlarımızı katlamayı hedefliyoruz. 2022'de BTM girişimcilerimizin toplamda 1 milyar lirayı aşan bir tutarda yatırım değerlemesine ulaşmasını hedefliyoruz. Faaliyetlerimizle İstanbul'daki bütün startupları potansiyel yatırımcıların odağına alacağız. Böylece bu girişimleri önce sanayiye, sonra ticarete, ardından da topluma kazandıracağız."

- Fuarın ziyaretçi sayısında 2019'u yakalaması bekleniyor

Öte yandan fuarın Türkiye milli standında yer alan firmalar arasında Alcan Systems, Biofet Gübre, BVK, C Tech, Euto Energy, Figen Yazılım, GTENT, HTK, i2i, ICVB, İstanbul Link, BTM, Lugath Yazılım, Medibooth, Nexrone, Odine, Pia Bilişim, Quantwifi Bilişim, Sade Teknoloji, Sigma İşletim, Teknopark İstanbul, Telenity bulunuyor. Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından bu yıl 35'inci kez düzenlenen ve 3 Mart'a kadar açık kalacak. MWC'nin bu yıl katılımcı sayısında salgına rağmen 2019'da 109 bin olan ziyaretçi sayısını yakalaması bekleniyor. 2020 yılında salgın sebebiyle iptal edilen fuarı, 2021 yılında fiziki olarak 20 bin kişi ziyaret etmişti.