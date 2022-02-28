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Boşanma davası hazırlık aşamaları

Evlilik Müessesesi resmi bir kurumdur. Ülkemizde Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenen evlilik müessesesinin sona edebilmesi için bu süreceğini ancak yasalara göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Şubat 2022 13:21
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Boşanma davası hazırlık aşamaları

Evliliğin sona ermesi için Türk Medeni Kanunu'na göre bu süreçte bir dava görülmelidir. Ancak bu dava sonucunda resmi boşanma söz konusu olabilmektedir. Boşanma davalarında Ankara boşanma avukatı olarak hizmet veren avukatlar görev almaktadır. Aslında ülkemizde hukuk eğitimi boyunca bu alanda bir uzmanlaşma ve dalları ayrılması söz konusu değildir. Hukuk Fakültesinden mezun olan her bir avukat tüm hukuksal davalara bakacak etkinlikte ve yetkinliktedir. Avukatlık unvanı almış olan bir kişinin boşanma avukatı olarak nitelendiriliyor olmasının tek nedeni çoğunlukla boşanma davalarını üstlenmesi ve bu alanda girmiş olduğu her bir dava neticesinde önemli düzeyde bir uzmanlık alanına erişiyor olmasıdır.

Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren her bir avukat ve hukuk bürosu her tür davaya girebilme hakkına sahip olan ancak faaliyet alanı olarak kendisine aile hukukunu seçmiş olan kişilerdir. Bu avukatlar medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku alanında yaşanan her bir uyuşmazlığın adalet önünde çözümü için çalışmaktadır. Aile hukuku kapsamında söz konusu olan boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular boşanma avukatlarının hizmet alanıdır.

Boşanma davası hazırlık aşamaları

Türk Medeni Kanunu'na göre resmi olarak evli olan kişilerin ayrılmaya karar verdiklerinde bu süreci resmi olarak sonuçlandırabilmeleri için boşanma davası açılması gerekmektedir. Bu davada her iki taraf evlilik hayatı boyunca içerisinde bulundukları olayları boşanma nedeni olarak kullanacak ve davanın açılmasını talep edecektir.

Bir boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle olarak ortada boşanmayı gerektirecek nedenlerin bulunması gerekir. Var olan nedenlerin en iyi şekilde ifade edilebilmesi ve yargıya sunulmak üzere bir dava dosyasının hazırlanması bu alanda uzman ve deneyimli boşanma avukatı aracılığı ile yapılmaktadır. Çünkü bir boşanma davasının açılabilmesi için gerekli ve yeterli sebeplerin bulunması şarttır. Her bir boşanma davası talebi kabul görmeyebilir. Sebepsiz olarak açılan tüm boşanma davaları reddedilmektedir. Bu nedenle dava sürecinin başlayabilmesi için iyi bir boşanma avukatı tarafından tüm sebeplerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve bu analizlerin dava dosyası ile usulüne uygun bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Boşanma davasında olması gereken haklı nedenler

Bir boşanma davasında haklı sebeplerin oluşabilmesi için yasa tarafından koyulmuş olan bazı haklı nedenlerin bir evlilik içerisinde yaşanıyor olması gerekmektedir. Bu haklı nedenlerin en iyi şekilde tespit edilebilmesi ve sunulabilmesi için görev olan boşanma avukatları müvekkillerinin kendilerine anlatmış olduğu olaylar dahilinde boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırması gerekmektedir. Bir boşanma davasının açılabilmesi için bu boşanmaya konu olacak nedenlerin en iyi şekilde tespit edilmesi için aşağıdaki nedenlerin var olması gerekmektedir. Bir boşanma davasında olması gereken haklı nedenlerin tespitinde eğer;

.Eşlerden biri aldatılıyorsa

.Evlilik birliği temelinden sarsıldıysa

.Evlilik birliği içerisinde kötü muamele ve onur kırıcı davranışlar söz konusu ise

.Evlilik birliği içerisinde taraflardan biri haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa

.Evlilik birliği içerisinde taraflardan biri küçük düşürücü bir suç işlediği

.Evlilik birliği içerisinde taraflardan biri akıl hastası ise

.Evlilik birliği içerisinde taraflardan biri haksız bir şekilde yaşanılan konutu terk ettiyse

.Evlilik birliği içerisinde hayata kastetme söz konusu ise

KAPAT [X]

Bu sebepler bir boşanma davasının açılabilmesi için yeterli ve gerekli haklı nedenler olarak gösterilmektedir. Ankara boşanma avukatı tavsiye Bir boşanmada davanın seyri ve gidişatı bu davada aktif olarak görev alan boşanma avukatının başarısı ile doğru orantılıdır. İyi bir boşanma avukatı davanın başlangıcından bitimine kadar geçen her bir süreçte müvekkilinin faydasını olan sonuçlar için mücadele etmektedir. Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiye araştırması yapan boşanma aşamasındaki çiftler için Mil Hukuk bürosu bu alanda bugüne kadar elde etmiş olduğu başarılı sonuçlar ile tavsiye edilmektedir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren boşanma avukatları içerisinde Bulunduğunuz durumu profesyonel bir şekilde değerlendirecek ve sizleri süreç hakkında en doğru şekilde bilgilendirecektir. Mil Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir ve boşanma davanızın süreci ve fiyatlandırması için en doğru bilgilere erişebilirsiniz.

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