Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler başladı

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Müzakereler Ukrayna-Belarus sınırında başladı. Toplantının gündemi Rus saldırılarının sona erdirilmesi ve acil ateşkes... Belarus'da müzakere salonunun hazır olduğu duyurdu

Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Rusya ile müzakereler Belarus sınırında gerçekleşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko görüştü.

Zelenskiy, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Lukaşenko'nun Belarus'ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirtti:

Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi.

Rus heyeti de görüşmeyi doğrulamıştı

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Zelenskiy: Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile telefonda görüştü. Zelenskiy, görüşmenin detaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Belarus'tan Ukrayna'ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya hareket etmesini istemediğimi söyledim. Lukashenko bana bunun garantisini verdi. Benim ülkeme bir borcum var. Bunun için her şeyi yapacağım.

Belarus'ta Rus-Ukrayna barış görüşmelerinin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim. İleride hiçbir Ukrayna vatandaşı barış için küçük bir şansı kaçırdığımı söylemesin. Vatanımızı savunacağız, sınırlarımızı savunacağız. Hedefimize ulaşmak için pragmatik hareket etmeliyiz. Hedefimiz bölge bütünlüğü.