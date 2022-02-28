Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği sevdiği, köpeğin daha sonra karşı kaldırıma geçtiği, bir kadının koştuğu, kucağında çocuğu olan kadının ise çocuğunu düşürüp olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin yerdeki çocuğun üzerine atladığı ve çevredekilerin çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.