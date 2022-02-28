2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
16 - 23 Şubat 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Şubat 2022 14:45
DUYURU
(28 Şubat 2022)
2021-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Şubat 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
DUS yerleştirme sonuçları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız