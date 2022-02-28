2021-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Şubat 2022 15:03
DUYURU
YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
18 - 24 Şubat 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2021-YDUS) 17 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Şubat 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
YDUS yerleştirme sonuçları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız