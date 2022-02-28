Emekli öğretmene ait taşınmazları usulsüz satan 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de emekli öğretmene ait 11 taşınmazdan 6'sını usulsüz olarak satan 3 zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 16:26
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 94 yaşındaki emekli öğretmen M.Ç'ye ait taşınmazların usulsüz olarak satıldığı ve kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, şüphelilerin 11 taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı elde ettikleri ve bunlardan 6'sını usulsüz olarak sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan U.Ç, H.Y. ve H.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız