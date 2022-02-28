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Park ederken vites karıştırdı yayaya çarptı! O anlar kamerada

Ümraniye'de otomobilini park ederken, vites karıştıran sürücü yayaya çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Şubat 2022 17:25
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Olay, 17 Şubat Perşembe saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Demir, otomobilini park ederken geri vites yerine birinci vitese takınca hızla Ömer Faruk Eser isimli yayaya çarptı. Eser, kendisine çarpan otomobille, trafikte bekleyen başka bir aracın arasında kaldı. Arada sıkışan yaya, otomobilin geri çekilmesinin ardından yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer Faruk Eser ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kaza yapan otomobil sürücüsü Abdurrahman Demir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Demir'in çarptığı yaya ve diğer araç sürücüsü olan Gökhan Gülpınar, kendilerine çarpan otomobil sürücüsünden şikayetçi olmadı.

"BİR ANDA GÜM DİYE BİR SES GELDİ. ARABA SARSILDI HATTA SÜRÜKLENDİ"

Otomobilinde hasar oluşan araç sürücüsü Gökhan Gülpınar, "Bir şirkette satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Her zamanki gibi şirketten çıkıp evime dönerken kırmızı ışıkta bekliyordum. Yanda bir araç fark ettim. Ağabey enteresan manevralar yapıyordu, bir ileri bir geri tarzında. Hatta kazanın olacağını da hissettim bakarken acaba ağabey bana vurur mu falan diye. Sonra o kadar olmaz herhalde dedim. Vitesleri tanır gibi hareketler yapıyordu. En son bayağı bir geri gelince ben rahatladım. Önüme bakıyordum, korktuğum başıma geldi. Bir anda 'güm' diye bir ses geldi. Araba sarsıldı, hatta sürüklendi. Arabadan indim, bu arada bizim şirkette staj yapan arkadaş da arada kalmış. Onu da kazanın şokuyla sonradan fark ettim. Arabaya baktım, sonra bir baktım yerde arkadaş yatıyor. Yanına gittik, ambulans falana çağırdık" dedi.

"ARKADAŞIN ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR ŞEYİ YOKMUŞ"

Kazanın ardından yaşananları anlatan Gülpınar, "Benim yan kapı göçmüştü. Ağabeyin de ön tampon gitmişti. Arkadaşın bacaklar kırılmıştır dedim. Kötü durumdadır diye bir korktuk. Arkadaşın çok şükür hiçbir şeyi yokmuş şu anlık. Ufak tefek eziklerle atlattı. Tüm günümüz karakolda geçti. Arabayı da tamire verdim" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle manevralar yaptığı, bir süre sonra otomobil sürücüsünün gaza basarak önünden geçen yayaya çarptığı, yayanın iki otomobilin arasına sıkıştığı ve yere yığılan yayayı görenlerin olay yerine koştuğu görülüyor.

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