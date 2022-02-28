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FETÖ'nün mahrem imamından 'hacamat' savunması

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Sağlam, savunmasında hacamatçı olduğunu ve ikametgahında yakalanan iki eski jandarma binbaşının da hacamat yaptırmak için gelmiş olabileceklerini iddia etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 17:36
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FETÖ'nün mahrem imamından 'hacamat' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" olduğu bildirilen Mehmet Sağlam'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sağlam ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının hakkındaki suçlamaları hatırlatmasının ardından savunmasını yapan Sağlam, FETÖ'nün Marmara Bölgesi jandarma yapılanmasının deşifre edilmesini sağlayan bir SD kartta kimlik bilgilerinin bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını ve isminin iradesi dışında bu kartta yer aldığını iddia etti.

Karttaki bilgiler nedeniyle örgüt yöneticiliğiyle suçlandığını savunan Sağlam, "Kartta yönetici olarak yer alanların hepsinin kod isimleri, bağlı oldukları üstler ile onlara bağlı astları var. Ancak benim için böyle bir bilgilendirme yok. Öğretmen olarak ismim geçse de örgüt hiyerarşisinde yer aldığıma ilişkin bir tespit yok." dedi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Sağlam, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve sabit hatlardan telefon görüşmesi yaptığı askerleri tanımadığı beyanında bulundu.

Sanık Sağlam, kapatılan Bank Asya'daki hesabı, bir dönem örgütün dershanelerinde çalıştığı için açtığını söyledi.

Hakkında yakalama kararı olduğu dönemde ailesi ile Ankara'da yaşadığını, annesinin hastalığı üzerine sadece bir kez ev değiştirdiğini belirten Sağlam, tatil için şehir dışına çıkacağı esnada takside yakalandığını ifade etti.

- "Hacamat için gelmişlerdi"

Polisin arama yaptığı sırada ikametgahında bulunan ve haklarında FETÖ'den işlem yapılan eski jandarma binbaşılar Ali Altunkara ile Sancar Genç'i tanımadığını öne süren Sağlam, şöyle devam etti:

"Biyoloji mezunu olduğum için biyoenerji ve alternatif tıp alanında kendimi geliştirdim. Bu kapsamda hacamat yapıyordum, sertifikalarım da var. Arama yapıldığı gün evde değildim. O esnada eve gelen Ali Altunkara ile Sancar Genç'i tanımıyorum. Bana hacamat için her gün onlarca kişi geliyordu, bu kişiler de onlardan olabilir."

Sanık ve avukatının savunmasının ardından, eski binbaşılar Altunkara ile Genç, "tanık" olarak dinlendi.

Altunkara, Jandarma Genel Komutanlığında binbaşı rütbesinde görev yaptığını, darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiğini, hakkında açılan FETÖ soruşturmasının ise devam ettiğini söyledi.

Örgütün jandarma mahrem imamı olmakla suçlanan Sağlam'ı tanımadığını öne süren Altunkara, "Sırt ve boyun bölgemde ağrılar vardı. Buna ilişkin çözüm aradığım bir günde, hacamat ürünleri satan bir mağazaya devre arkadaşım Sancar Genç ile gittik. Ürünlere ilişkin bilgi aldığımız sırada sanıkla karşılaştık. Bize hacamat yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine aynı gün hacamat yaptırmaya evine gittik. Bu işlemden birkaç ay sonra yine evine gittiğimizde, eşi kapıyı açarak 'Siz de polis misiniz? Eşim evde yok.' dedi. Bunun üzerine biz de evden ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Tanık Genç de darbe girişiminden sonra binbaşı olarak görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını anlattı.

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İlk dereceli mahkemenin bu kararının, bölge adliye mahkemesi tarafından lehine bozulduğunu belirten Genç, yargılamasının sürdüğünü ifade etti.

Sanık Sağlam'ı tanımadığını, devre arkadaşı Altunkara'nın talebi üzerine evine hacamat yaptırmak için bir kez gittiklerini belirten Genç, "O gün evine gittiğimizde eşi telaşlı bir şekilde kapıyı açarak eşinin evde olmadığını söyledi. Biz binadan çıkarken, kalabalık bir polis ekibi de binaya giriş yapıyordu." diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından olduğu belirtilen sanık Sağlam'ın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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