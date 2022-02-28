Odessa'da siren sesleri yükseliyor
Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rusya'nın saldırılarına karşı siren sesleri duyulmaya devam ediyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Şubat 2022 18:33
Ukrayna'da, Rusya ile başlanan görüşmelere rağmen henüz tam sükunet ortamı sağlanamadı.
Başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmaya devam ediyor.
TRT Haber ekibi, olayı yerinde görüntüledi.
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TRT Haber ekibi siren seslerinin yükseldiği Odessa'da.TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022
Sıcak bölgeden son durum anbean @trthaber'de. pic.twitter.com/52mQpnv1o2