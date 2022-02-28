Lisans öğrencilerinin bursu yüzde 67 artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; 'Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 20:32
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Ukrayna gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan toplantı 15.50'de başladı ve 3 saat 45 dakika sürdü.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan yaptığı açıklamada;
"Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz."
"TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız