Hafta sonu sınavlarında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonu ve mesai saatleri dışında görev alan müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği yönündeki soruya cevap verdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Mart 2022 10:05
Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü, hafta sonunda ve mesai saatleri dışındaki sınavlarda görev alan müdür yardımcılarının ek ders ücreti alıp alamayacağını sordu.
Bakanlıktan 23 Şubat 2022 tarihinde verilen görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinde sayılan sınavlara bağlı olarak, sınavların ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, yöneticilere ek ders ücreti ödemesinin yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.
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