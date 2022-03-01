1 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Düzce/14.00-15.45)
2- TBMM'den
- HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/12.45)
- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/15.00)
- Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için cenaze töreni düzenlenecek.
(TBMM/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu, yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.
(Cenevre)
3- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek, askeri üsleri ziyaret edecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; turun ilk maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
(Trabzon/20.30)
2- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00)
3- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ikinci maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Atina/21.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız