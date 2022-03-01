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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mart 2022 07:00
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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nun batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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