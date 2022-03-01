Lisede başarı farkı 28 Şubat'ın mirası: Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan'ın da bulunduğu gazeteci ve yazarlara açıklamalarda bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve yazarları ile buluştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özer, 28 Şubat'ın eğitim sistemine verdiği zararları anlattı. İşte Özer'in konuşmasından satır başları:

EĞİTİMDE DEVRİM DÖNEMİ

Siz bir taraftan fiziksel yatırımlar yapacaksınız, bir taraftan anti demokratik uygulamaların hasarlarını tamir edeceksiniz. Başörtüsü problemini ortadan kaldıracak, 28 Şubat'ın yol açmış olduğu, din öğretimi ve mesleki eğitimde oluşturduğu travmanın hasarlarını tedavi edeceksiniz.Kolay bir şey değil. Gelinen nokta çok iyi ama gitmemiz gereken çok yol var.

MESLEK LİSELERİ BİTİRİLDİ

Katsayı uygulaması basit bir uygulama gibi gözüküyor. Katsayıdan dolayı bu okullara başarılı öğrenci gitmez oldu. Bu defa bu liseler, akademik olarak başarısız öğrencilerin kümelendiği liselere dönüştü. Meslek liseleri iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştirmekten uzaklaştı. Ekonomik kalkınma için gerekli insan kaynağı yetişemedi. Okullar arası başarı farkı maksimum seviyeye ulaştı. Yıllardır şikayet ettiğimiz o liseler arası başarı farkı 28 Şubat'ın mirasıdır.

DAHA YENİ RAYINA GİRİYOR

Mesleki eğitimdeki, imam hatiplerdeki o travma, liseler arası başarı oranlarında ortaya çıkan problemlerin giderilmesi için dünya kadar proje, dünya kadar enerji harcandı. Bunlar yaşanmamış olsa bugün eğitimde çok daha farklı bir noktada olurduk. Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor, yeni yeni rayına girmeye başladı.



Ukrayna'dan gelenler ne olacak?

Ukrayna'dan gelecek Türk öğrencilerin sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kapasitemiz çok güçlü. Bizim organizasyon kapasitemiz de çok güçlü. Hemen bir program düzenleyip onları eğitime dahil edebiliriz" cevabını verdi.

Matematik artık korkulu rüya değil

9 Mart'ta matematikle ilgili seferberlik başlatacaklarını duyuran Mahmut Özer, "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Bu yöntemi değiştirip, korkulu bir rüya değil severek, öğrendiği şeyleri yaşama da adapte edecek bir öğrenme süreci oluşturacağız" diye konuştu.