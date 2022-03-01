Trenle tahliye: Kiev ve Harkov'dan yola çıktı

Türkiye, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye edilmesi için başlattığı seferberliği sürdürüyor. Romanya üzerinden otobüslerle Türk vatandaşları yurda getirilirken dün de ilk kez tahliye için demir yolu hattı kullanıldı. Kiev ve Harkov'dan trenlerle Türk vatandaşları Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine taşındı. Trenle Çernivtsi'ye taşınan Türk vatandaşları otobüslerle ülkeye getirilecek.

KİEV'DEN ÇERNİVTSİ'YE

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev ve Harkov'daki vatandaşların tahliyesi için Romanya'ya tren seferi düzenleneceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Türk vatandaşları Kiev'de tren seferlerinin yapıldığı Kiev gara geldi. Elçiliğin uyarısıyla vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerini alarak 18.00'da tren garına ulaştı. Sadece Türk vatandaşlarını alan tren, gece saatlerinde Kiev'den Çernivtsi şehrine hareket etti.

HARKOV'DAN İKİNCİ TAHLİYE

Aynı saatlerde benzer bir tahliye operasyonu ise yoğun çatışmaların sürdüğü Harkov'da yapıldı. Harkov Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurdu. Açıklamada, "Harkov'dan Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir" denildi. Açıklamanın ardından Türk vatandaşları, Harkov tren garına geldi.

Burada işlemleri yapılan Türk vatandaşlarını taşıyan tren gece saatlerinde yola çıktı. Kiev ve Harkov'dan hareket eden trenler Çernivtsi'ye ulaşacak. Vatandaşlar, buradan Türkiye'ye getirilecek.

13 ÜLKEDEN DESTEK TALEBİ

Başarılı tahliye operasyonlarıyla adından söz ettiren Türk Dışişleri Koordinasyon Merkezi, şu ana kadar 13 ülkeden vatandaşlarının tahliyesi için destek talebi aldı. Türk vatandaşların tahliyeleri yanı sıra destek bekleyen diğer ülke vatandaşlarının tahliyelerine de imkanlar ölçüsünde katkı sağlanacak. Türk Dışişleri, Rusya ve Ukrayna arasında krizin tırmanmasıyla birlikte ülkedeki Türk vatandaşlarının olası tahliye planlamalarını kara-hava ve deniz yoluyla olmak üzere hazırlamış, savaşın başlamasıyla birlikte de bu planlar hızla devreye konulmuştu.

Kıymet Sezer