Türk şirketlerine Metaverse çağrısı

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2022) Türk şirketleri çıkarma yaptı. Pandeminin ve savaşın gölgesindeki fuara, 155 ülkeden 1.500 şirket stant açarken, 30 Türk şirketi yerli ve milli ürünlerini dünya pazarına açtı. Fuarda İstanbul Ticaret Odasının organize ettiği milli katılımla 5'inci hollde 22 şirket yer alırken diğer salonlarda ise aralarında Türk Telekom, Vestel, Vodafone Türkiye gibi 8 dev teknoloji şirketi gövde gösterisi yaptı. Bu yıl Rusya'nın milli katılımının engellendiği fuara CloudNet, 5G, 6G, Her Şeyin İnterneti (IoT), Fintech, ileri yapay zeka (AI) ve Metaverse gibi yeni teknolojiler damga vurdu. 3 Mart'a kadar devam edecek olan fuarın, 2019'daki 109 bin ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE YARIŞTA ÖNDE KOŞUYOR

Fuarda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, salgın ile geçen iki yılın ardından "bağlantılı bir iyileşme" için bütün endüstrilerin ortak bir vizyon oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin de bu yarışta önde ve hızlı koştuğunun altını çizen Avdagiç "Bugün teknoloji endüstrisinin bütün yönlerini temsil eden 30 şirket ve kuruluşumuz ile katıldığımız MWC Barcelona 2022'de buna yakından şahit oluyoruz" dedi. Avdagiç, MWC Barcelona'nın, mobil çözümler arayan bütün endüstriler için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak "Dijital kültürde doğmuş kişilerin oluşturduğu bir kuşak var. 'Digital native' adı verilen bu nesil, teknolojinin kucağına doğdu. Bir de sanayi çağının 'dijital göçmeni' olan bizler varız. Doğrusu ben, sanayi çağının dijital göçmeni olan bizlerden ziyade, teknolojinin kucağına doğmuş genç beyinlerimizden ve girişimcilerimizden çok umutluyum" diye konuştu.

1 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Avdagiç, firmaları yeni büyük teknoloji platformu Metaverse'te yer almaya çağırarak bugün Metaverse evreninde Decentraland, The Sandbox, Somnium Space ve Cryptovoxels gibi birçok örnek sanal dünya olduğunu söyledi. Avdagiç, şunları kaydetti: Metaverse dünyalarına PC ile ya da Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik platformlarıyla erişmek mümkün. Bunların yanına mobil uygulamalar da yakında eklenecek. Bu dünyaların ödeme altyapısı da geleneksel ödemelere değil, kripto cüzdanlara dayalı olacak. Türkiye'de de şirketlerimiz 'Benim Metaverse stratejim ne' diye kendilerine sormalılar. Metaverse'te ne yapmam gerekiyor diye araştırmalılar. Yatırım Bankası JP Morgan'ın öngörüsüne göre yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak Metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı. Uzmanlara göre Metaverse fiziki aktivite üzerinde yıkıcı etkiler bırakabilecek. Mesela, gayrimenkul tanıtımı, otomobil test sürüşleri ve eğitim bu alana doğru kayacaktır.

5G İLE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Türkiye'nin 2023 yılında 5G teknolojisini kullanmaya başlayacağına da hatırlatan Şekib Avdagiç şöyle devam etti: Türkiye'yi 5G ile birlikte devasa bir 'IoT', yani Her Şeyin İnterneti çağı bekliyor. Cihazlar, makineler uzaktan erişimle kullanılabilecek, sanal gerçeklikte HD görüntü imkanı gelecek. Makineler arası iletişimi (M2M) öğrenen makineler, otonom sistemler ve yapay zeka, hayatımızın merkezinde yer alacak 5G, sağlık-bakım, otomotiv, havacılık ve imalat endüstrileri için daha önce olmayan birçok kullanım alanı açacak.

Fuarda 6G temalı toplantıların da dikkati çektiğini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, big data, otomasyon, holografik varolmayı içeren robotik sistemler, kuantum bilgisayarları ve robotların çağının başladığını söyledi.

TÜRK TELEKOM SEBA'YI TANITTI

Türk Telekom, grup şirketi Argela'nın iştiraki Netsia ile birlikte ONF bünyesinde geliştirdiği SEBA'nın (Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi) tanıtımını fuarda gerçekleştirdi. SEBA, bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor. SEBA'nın halihazırda Almanya, İngiltere, Brezilya ve Tayvan'da test edildiğini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç "Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

VESTEL'DE SERVİS ÇAĞIRMAYA SON

Vestel fuarda nesnelerin interneti alanında geliştirdiği son ürünleri sergiliyor. Vestel'in smart ürünlerde ihracata başladığını belirten Vestel Dijital Strateji ve Nesnelerin İnterneti Başkanı Selahattin Köksal "Klima, fırın ya da buzdolabında arıza olduğunda bunun bildirimi direkt Vestel'e geliyor. Siz servis aramıyorsunuz. Ayrıca cihazı uzaktan kullanabiliyorsunuz. Elektrik faturası arttıkça cihaz sizi kullanımınıza yönelik uyarıyor. Ürünlerimizin yüzde 80'i smart ürünlerden oluşuyor. Bizim hedefimiz smart ürünlerde Avrupa'da pazar lideri olmak" ifadelerini kullandı.

TURKCELL İLE HUAWEI İŞ BİRLİĞİNE GİTTİ

Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı. Sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak anlaşma çerçevesinde Turkcell, Huawei'in düşük karbon teknolojisine sahip, enerji verimliliği sağlayan çözümlerini şebekesinde kullanacak. Ayrıca Turkcell Enerji ile Huawei, mesken ve kurumsallara ait lokasyonlara güneş enerji projelerinin kurulması konusunda birlikte çalışacak. Turkcell'in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021'de gerçekleştirdiği rüzgar enerji santrali satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurgulayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu "2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor" dedi.

CANAN ERASLAN