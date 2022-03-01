İkna odalarında kaydedilen o görüntüler nerede?

Tabip Odasından 'Sağlık Bakanlığı Genelgesi'ne tepki
Tabip Odasından 'Sağlık Bakanlığı Genelgesi'ne tepki
Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü toplantısını gerçekleştirecek
Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü toplantısını gerçekleştirecek
Etikette son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Etikette son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
'Montrö'nün aşındırılması, bozulması kimseye yarar sağlamaz'
'Montrö'nün aşındırılması, bozulması kimseye yarar sağlamaz'
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti
İlker Aycı, 'Air India Üst Yöneticiliği görevini' reddetme kararı aldı
İlker Aycı, 'Air India Üst Yöneticiliği görevini' reddetme kararı aldı
Askeri sınav soruşturmasında Ankara ve Mersin'de toplam 60 FETÖ gözaltısı
Askeri sınav soruşturmasında Ankara ve Mersin'de toplam 60 FETÖ gözaltısı
Altında yeni dönem bugün başlıyor
Altında yeni dönem bugün başlıyor
2 Kamu kurumu 12 bin 823 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 12 bin 823 personel almak için ilana çıktı
Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor
Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor
ABD'den Montrö açıklaması: Türkiye karar verecek
ABD'den Montrö açıklaması: Türkiye karar verecek
Eski Başbakan Tansu Çiller: 28 Şubat'ta ailemle tehdit edildim
Eski Başbakan Tansu Çiller: 28 Şubat'ta ailemle tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği Yayımlandı
207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

İkna odalarında kaydedilen o görüntüler nerede?

Türk siyasi tarihinde "Postmodern darbe" olarak anılan 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti. Yaşadıklarını anlatan Gazeteci Yazar Gülşen Özer ise "İkna odalarında çekilen görüntüler nerede?" diye sordu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Mart 2022 08:20
Yazdır
İkna odalarında kaydedilen o görüntüler nerede?

Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 25 yıl geçti. 54. Refah-Yol hükümetinin istifaya zorlanarak başörtüsü yasağı ile binlerce genç kızın mağdur edildiği kirli vesayet sürecinde, en çok da başörtülü öğrencilerin başlarını açmaya zorlamak için kurulan "İkna Odaları" akıllara kazındı. Rektörlüğünü Kemal Alemdaroğlu, Rektör Yardımcılığını ise daha sonra CHP milletvekili olan Nur Serter'in yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde kurulan ikna odalarıyla, adeta insanlık suçu işlenirken, başörtülü öğrencilerin kamera karşısında başlarını açmaya zorlanmaları, 28 Şubat'ın gençler üzerinde bıraktığı en şiddetli psikolojik işkenceler arasında yerini aldı.

O GÖRÜNTÜLER NEREDE?

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programında konuşan gazeteci Gülşen Özer ise o günlerden geriye aklında tek bir sorunun kaldığını söyledi. "Nur Serter'in karşısına oturttuğu ve kız öğrencilerden başlarını açmasını istediği İkna Odası kayıtları nerede?" diye soran Özer, o dönemle ilgili sadece askerlerin yargılanmasının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

O dönemde, "Psikolojik Bir İşkence Metodu Olarak İkna Odaları" adlı kitabın yazarı da olan Özer, programda yaptığı konuşmada, "2000'lerin başında bir gün TV'de Nur Serter'in ikna odalarında kızlarla çay, kahve içip sohbet ettik dediğini duyunca kendimi tarihe karşı sorumlu hissedip bu kitabı yazmaya başladım" dedi.

28 Şubat yargılamalarıyla ilgili başörtülülerin intikamcı, kindar diye lanse edildiğini ifade eden Gülşen Özer "Biz bu dünyada adaletin tesis edilmesini istiyoruz. İkna odalarını kuran Nur Serter hakkında davalar açıldı. Ben ona çok büyük cezalar verilmesini değil mesela ikna odalarında bir erkek kameraman var. Kızların başını açtırarak orda kayıt aldı. Bunu devlet için yaptıysa bu kayıtların devlette olması gerekir. Devlet için yapmadıysa devletin üniversitesinde bunu nasıl yapar? Bu görüntüler nerede?" dedi.

"BİR İŞKENCE METODUYDU"

Psikolojik Bir İşkence Metodu Olarak İkna Odaları kitabının da yazarı Gülşen Özer: "2002 veya 2003'tü. Yasakçıların çok güçlü olduğu bir dönemdi. Bir gün televizyonda Nur Serter'in açıklamalarını gördüm. Biz kızlarla sadece sohbet ettik, çay içtik diyordu. Benim gördüğüm tabloda ise kızlar o odadan çıkıyor ağlıyor, perişan olmuş haldeler. Psikolojileri bozulmuş durumda. Tehdit ediliyorlar ya başını açacaksın ya da okula gelemezsin. Başın açık çok güzelsin deniyor kızlara. Nur Serter'in o açıklamasını dinleyince kendimi tarihe karşı sorumlu hissettim ve kitabı yazmaya başladım. O günlerde ümitli değildik. Gelecekte bizim çocuklarımız ne olduğunu bilsin belki bunun üzerine film yaparlar, roman yazarlar diye düşündüm. Ellerinde bir veri olması için İkna Odaları'nı yazdım."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Halk eğitim kurslarından iki ayda 1,3 milyon vatandaş yararlandı'
'Halk eğitim kurslarından iki ayda 1,3 milyon vatandaş yararlandı'
Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor
Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
MEB ve DASK'tan deprem bilinçli nesiller için iş birliği
MEB ve DASK'tan deprem bilinçli nesiller için iş birliği
2021-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2021-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Geldiğimiz noktada ek gösterge konusunda memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bir tarafta ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ek gösterge hakkı isterken, diğer tarafta ille de 3600 isteyen çok geniş bir kesim bulunmakta. 3600 ve üzeri ek göstergeli personel de bu durumdan yararlanıp ek göstergelerini artırma peşinde.
Anında Başvurun Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=banka-acikladi
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

7354 sayılı Kanun uyarınca, 1. derecedeki öğretmen, uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanabilecek mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır
İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

Henüz ilk şark görevine gitmeyen personel varken ikinci şark görevine giden personelin açtığı davalar sonuçlarına rağmen Emniyetin bir işlem yapmadığı belirtilmektedir.
Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmadığı için öğretim elemanlarının üst dereceli kadrolara atanması Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine engel teşkil etmemektedir.
Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 84.Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 84.Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 84.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
En tehlikeli 20 şifre açıklandı

En tehlikeli 20 şifre açıklandı

ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, bilgisayar korsanlarının en kolay kırdıkları ve en çok kullanılan 20 şifre açıklandı. Rusya-Ukrayna savaşında siber saldırıların artabileceğine dikkat çeken raporda, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekildi.