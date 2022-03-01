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80 ülkeye Türk silahı

Sarsılmaz silahları 80 ülkede kullanılmaya başlandı. Kilogram fiyatı 200 $'ı geçen grup şirketlerinin ihracatı 100 milyon $ sınırını aştı. Latif Aral Aliş, "Yerli sanayi ile sektörün ithalat girdileri hammadde dahil % 20'ye indi" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Mart 2022 08:26
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80 ülkeye Türk silahı

Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri olan Sarsılmaz Grup, 80 ülkeye silah ihraç ediyor. 100 milyon doları geçen ihracatlarını bu yıl daha da artıracaklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, yerli silah üretiminin ithalatı sıfırladığını söylüyor.

Türk savunma sanayisi küresel bir oyuncu oldu. Biraz da zorunluluklar ve ambargolar bu atağı tetikledi. Sizin de geçmişte önünüze engeller çıktı mı?

Türk savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı. 3 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor. Sarsılmaz olarak Abdullatif Bey tarafından Elazığ'da 1880'de kurulan ve çakmaklı tüfekler ile başlayan yolculuğumuz, bugün dördüncü kuşak yönetiminde yenilikçi bir anlayışla birleşerek, Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesislerine sahip marka haline geldi. Tabancaya 1996'da, askeri tüfek üretim sürecine 2007'de başladık. 2013'te ihracat kaydıyla piyade tüfeği üretim iznini aldık, üretime başladık. 2017'ye geldiğimizde; savunma sektöründe kullanılan takım ve tezgahlara ilişkin çeşitli kısıtlamalar ile karşılaştık. Halen de problem yaşanan tedarik kanallarımız var. Ancak bizler yerli yatırımlar yaparak, alternatifler oluşturarak büyümeye devam ediyoruz. 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri, piyade tüfeklerimizi envanterine aldı. SAR 56 ,SAR 223P, SAR 308 ve MPT-76 gibi 100 binlerce piyade tüfeği imal ettik ve devam ediyoruz. Bir yandan da her kalibre ve çapta hem piyade hem de zırhlı araçlar için makineli tüfekler üretiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin gereksinimleri gereği uçak savar imalatımız da devam ediyor.

Geçmişte ithal ettiğimiz silahlar bugün Türkiye'de üretiliyor. Yerlilik oranınız nedir?

Yakın zamana kadar silah ithalatımız yüzde 90'lardaydı. Bugün yüzde 20'lere indi. Aslında hafif silahlar ve mermi ithalatı sıfır seviyesinde. Biz, Düzce'deki 65 bin metrekarelik fabrikada tasarladığımız 332 farklı ürünü yüzde 100 yerlilikle üretiyoruz.

Kaç ülkeye ihracatınız var?

80'den fazla ülkeye, 100 milyon dolardan fazla ihracat yapıyoruz. SAR 9 modellerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük ilgi görüyor.

YERLİ SANAYİ BAĞIMSIZLIK DEMEK

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği nokta ülkemizin güvenliği bakımından ne anlama geliyor?

Silah sanayiniz ne kadar güçlüyse barış içinde yaşamayı o kadar güvence altına alıyorsunuz demektir. Elinizdeki caydırıcı güç, olası dış müdahalelerin önündeki en önemli engellerin başında geliyor. Günümüzde barışı korumak için savunma sanayinizin çok güçlü olması şart. Meselenin bir de "bağımsızlık" boyutu var. Yerli ve milli olanaklarla geliştirilen savunma sanayi, ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracaktır. Bu da bağımsızlığın en önemli gereklerinden biri. Son olarak, güçlü savunma sanayimiz, aynı zamanda güçlenen ekonomi demek.

YEŞİLYAYLA'DA AKADEMİ KURUYOR

Hendek'te bir akademi projeniz vardı. Burası tamamlandı mı? Orada planınız nedir?

Hendek Yeşilyayla bölgesinde büyük bir arazi satın aldık. Orada bir akademi kurmayı planlıyoruz. Tesiste; dünyanın dört bir yanından aileleri ile gelebilecek konuklarımıza, kendilerini evlerinde hissedecekleri konaklama, aynı zamanda çeşitli taktik eğitimler, kişisel savunma ile doğa sporlarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlayacağız.

ATAK'A 30 TOP

KAPAT [X]

Tabanca, makineli tabanca, piyade ve makineli tüfeklerin yanı sıra Milli Helikopter Projesi Atak- 1 ve Atak-2'nin silahlarını da üretmeye başladınız. Burada ne aşamadasınız?

Atak helikopterinin silahları ve toplarını üretmek ve geliştirmek amacı ile TUSAŞ ile ortak olarak TR Mekatronik firmasını kurduk. TR Mekatronik olarak, bu yıl ihraç edilecek Atak 1 helikopterinin ilk etapı 30 adet topunun teslimatını yapacağız. Tamamen Türk mühendislerinin ürünü, yerli ve milli olarak üretilecek bu ürünümüz ile kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vererek dışarıya döviz ödenmesinin önüne geçileceği gibi, yapacağımız ihracat ile de cari açığın kapanmasında etkili bir rol oynayacağız.

Bu yıl yeni silah modelleri görebilecek miyiz?

Ar-Ge yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bu yatırımların elbette ki yeni meyveleri olacak ve bu yıl içerisinde özellikle makinalı tüfek ailesindeki yeni modellerimizi görücüye çıkaracağız. Kara ve deniz araçlarında kullanılmak üzere geliştirdiğimiz SAR 762 MT ve SAR 127MT modellerimiz seri olarak üretilecek. Ayrıca TUSAŞ tarafından yerli olarak üretilen HÜRKUŞ uçağının silahlandırılması görevini de biz üstlendik ve bu kapsamda SAR 127 MT AIR projemiz hayata geçirildi.

İHRACATIN KG'Sİ 200 DOLAR

İhracatta kilogram fiyatı 1.5 dolar, savunma sanayinde 65 dolar. Sizde ise 200 doların üstünde. Bu rakam daha da artabilir mi?

Türkiye'nin toplam ihracattaki kilogram fiyatı ortalaması 1.5 dolar, savunma sanayisinde ise 65 dolar. Bizim ihracat kilogram birim fiyatımız ise 200 doların üzerinde. Bunun yükselmesi için çalışıyoruz

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