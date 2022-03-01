İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı: 7 yaralı
İstanbul'da bir kuaföre silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Mart 2022 09:25
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir erkek kuaförüne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan S.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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