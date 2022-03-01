Fitch'ten Türk bankaları açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, sermaye artırımına giden kamu bankalarının yanı sıra sektörde bazı bankalarda da sermaye artırımının gerekebileceği vurgulandı.

Fitch'in Türkiye konulu düzenlediği webinar'da konuşan Fitch Direktörü Lindsey Liddell, bankacılık sektöründe sermayelendirmenin, TL'de ileriki bir değer kaybı, aktif kalitesinde zayıflama ya da büyümeye duyarlı olacağını belirterek, büyümeyi destekleyecek yeterli tamponları olmayan bazı bankaların da sermayeye gereksinim duyabileceğini ifade etti.

KREDİ RİSKLERİNİ ARTIRDI

Türkiye Varlık Fonu üzerinden Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na (TKYB) 51 milyar liraya yakın bir sermaye desteği sağlanacak.

Liddell geçen senelerde özellikle kamu bankalarının sağladığı yüksek kredi büyümesi, belirsiz makroekonomik görünüm ve yapılandırılmış, büyük montanlı yakın izleme kredilerinin, bankacılık sektöründe kredi risklerini artırdığını ifade etti.

Fitch Kıdemli Direktörü Erich Arispe de, Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler öncesinde para politikasında ek bir gevşeme ve teşviklerin de risk olduğunu kaydetti.