Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Soru: Merhaba arkadaşlar lütfen bilgisi olan yardımcı olabilir mi ? Hiçbir kurumdan net bir bilgi alamadım. 1977 doğumluyum. 1995 ssk girişliyim. 1490 gün ssk primim var. 1997-1999 askerlik yaptım (18 ay) bunu borçlanarak 2001 tarihinde ödedim. 2001 Ekim ayında sözleşmeli uzman erbaş olarak memuriyette başladım. Toplam 6 yıl bir fiil görev yaptım. 2007 Ekim ayında sözleşmemi feshettim. 1,5 yıl yıpranma aldım. 2008 Mayıs ayında adalet bakanlığında infaz koruma memuru olarak 657ye tabi olarak göreve başladım. Ssk hizmet birleştirmemi yaptım. Uzman erbaşlığıma intibakımı sağladım. Şu an hala görevdeyim. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim?

Detaylar:

Uzman erbaşlık hizmeti 3269 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir hizmettir ve 2008 yılı öncesi olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar. Her yıl için 3 ay yıpranma paylarına müstahaktırlar.

Yıpranma payları 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayan memurun hizmet süresinde, emeklilik yaş grubunun tespitinde kullanılır ve emeklilik yaş grubundan kazanılan yıpranma paylarının tamamı indirilir.

5434 e tabi memurlardan 8 Eylül 1999 öncesi işçi, esnaf, memur statüsünde çalışmaya başlamış olanlar hakkında emeklilik kazanımı şartlarında 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne bakılır ve kademeli yaşlardan tespiti yapılır.

Askerlik borçlanmalarının yaş tespitinde uygulanabilmesi için mutlaka 23/05/2002 tarihinden önce askerlik süresinin olması gerekir. Borçlanma yapılmamışsa bu tarihteki hizmet toplamına dahil edilmez.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

Belirttiğiniz bilgilere göre;

23/05/2002 tarihindeki emeklilik yaş hesabında kullanılacak olan hizmet toplamınız (borçlanma, uzman erbaşlıktaki toplan yıpranma payı dahil) 7 yıl 9 ay 20 gün olmaktadır. Bu duruma göre emekli olabilmeniz için 55 yaş şartına tabi olmaktasınız, ancak bu yaş şartını yerine getireceğiniz tarihten yıpranma payınızın tamamı indirileceğinden yaş olarak emeklilik tarihiniz şöyle olacaktır. Ancak doğum tarihiniz ay ve gün olarak belirtilmediğinden bu hesabı kendiniz aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Gün ve Ay 1977 + 55 = Gün ve Ay 2032 - 1 yıl 6 ay yıpranma süreniz indirilir ve Gün ve Ay 2031 tarihi emeklilik yaş tarihiniz olur. Bu tarih itibariyle de tüm çalışmalarınız, borçlanmanız, yıpranma payınız toplamı 25 yıl olduğunda emekli olabilirsiniz.

Değerlendirmemiz bu şekildedir. Yine de tavsiyemiz görev yaptığınız Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanız olacaktır.

GİH sınıfında olduğunuzdan isterseniz memurların en fazla çalışabileceği yaş olan 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar da görev yapabilirsiniz.