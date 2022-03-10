KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?

Ben bir KİT kuruluşunda 1 yıldır 399 sayılı KHK 1 sayılı cetvele tabi (kadrolu) görev yapan 1. dereceli İç Denetçiyim. Daha önce kuruluşun taşra teşkilatında 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli bilgisayar işletmeniydim. Ailevi/özel sebeplerden dolayı eski görev yerim olan memleketime gitmek zorunda kalıyorum. Dilekçe versem 1 sayılı cetvele dahil bir kadroya mı, yoksa sözleşmeli statüdeki eski pozisyonuma mı atanabilirim?

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Söz konusu KHK'nin 3. maddesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği hükme bağlanmıştır. 1 sayılı cetvelde yer alan kadrolarda istihdam edilenler Devlet memuru statüsünde olup bu KHK ile birlikte Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Sözleşmeli personel ise memurlar ve işçiler dışında kalan, sözleşme imzalanarak çalıştırılan personeldir. Sözleşmeli personel çalışma koşulları ile hakları ve yükümlülükleri bakımından 399 sayılı KHK'de yer alan hükümlere tabidir.

KHK'nin 5 ve 6. maddeleri uyarınca KİT'lerde; 1 sayılı cetvelde yer alan ve Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayı ile atanan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve I. hukuk müşaviri dışındaki personeli atama yetkisi ile sözleşmeli personelin işe alınması yetkisi kuruluş yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulları görevde yükselme sınavı ile atama yapılan kadrolar söz konusu olduğunda görevde yükselme mevzuatını dikkate almak zorundadır. 5. ve 6. maddelerde ayrıca sözleşmeli personelin 1 sayılı cetvele dahil kadrolara atanması halinde sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş sayılacağı belirtilmiş, ayrıca yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmelerinin süresine ilişkin hükme yer verilmiştir. Bu hükümlerden KİT'lerde 1 sayılı cetvelde yer alan memur statüsündeki personelin yönetim kurulu kararı ile sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabileceğini anlıyoruz.

KİT'lerde iç denetçi kadrosu 1 sayılı cetvele dahil, kuruluşların merkez teşkilatında bir kadro olup, iç denetçi istihdamına ilişkin hususlar KHK'nin ek 4. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde iç denetçilerin mali ve sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık iç denetçisine denk olduğu hüküm altına alınmıştır.

Görevde yükselme mevzuatı bağlamında ise iç denetçiler sınava tabi olmaksızın görevde yükselme sınavı sonucu atama yapılan kadrolara yönetim kurulu kararı ile atanabilmektedir.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iç denetçilerin, iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğunun rapora bağlanması ve bu rapora bağlı olarak sertifika iptali durumu haricinde istekleri dışında başka bir göreve atanması mümkün değildir.

Yukarıda yer verilen açıklama ve hükümlerden iç denetçi kadrosunun mesleki güvencesi olan özel nitelikli bir kadro olduğu anlaşılmaktadır. İç denetçiler sertifika iptali dışında sadece kendi istekleriyle başka görevlere atanabilmektedir.

Sonuç olarak KİT'lerde;

1. 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan memur statüsündeki personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabileceğini ancak bu mahiyette memurun isteği dışında yapılan atamaların istisnai durumlar dışında mahkemeden döneceğini,

2. İç denetçi kadrosundaki personelin isteği halinde görevli olduğu kuruluşun merkez veya taşra teşkilatında şartlarını taşıdığı memur kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceğini,

3. Atamalarda teşkilat yapısı ve kadro imkanları dikkate alınarak kuruluş yönetim kurulu veya yetki devrettiği makamın takdir yetkisinin bulunduğunu,

değerlendirmekteyiz.