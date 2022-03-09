1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak yurt dışında doktora eğitimini tamamlamayanların denklik başvurusu yapmaları halinde atamalarının yasal süre içerisinde yapmalarını istedi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanun kapsamında doktorasını tamamlayanların adına gönderildikleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini sağlayanların doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmalarının yasal zorunluluk olması ve 3 ay içerisinde göreve başlamaları gerektiği için doktora denklik belgesine sahip olma şartının aranmaması; 1416 sayılı Kanun kapsamında doktor öğretim üyesi kadrolarına atamalarda, bursiyerlerin doktora denklik başvurusu yaptığını belgelendirmesinin yeterli olacağı, doktora denklik başvurusu reddedilenlerin ise doktor öğretim üyesi kadrosuyla ilişiğinin kesilerek öğretim görevlisi kadrosuna atama işlemlerinin yükseköğretim kurumlarınca başlatılması gerektiği ifade edilmiştir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız