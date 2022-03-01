Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü toplantısını gerçekleştirecek

Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.