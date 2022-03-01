Altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 852 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 yükselişle 850 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 852 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.401 lira, Cumhuriyet altını da 5.708 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,2 değer kazanan ons altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.907 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı.

Analistler, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi PMI ile yurt dışında ayrıca Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.