50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı
Başkentte, jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. ile çeşitli suçlardan aranan 237 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 11:48
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.
Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince devriye faaliyetlerinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız