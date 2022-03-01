TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na başvurular 9 Mayıs'ta başlayacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine destek olan Kurum, geleneksel hale gelen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın bu yıl 8'incisini düzenleyecek.

Yarışmaya başvurular, 4 kategoride 9 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Ön lisans ve lisans eğitimi devam eden öğrenciler, hazırladıkları eserlerle istedikleri kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

- Yarışmada yeni bir kategori oluşturuldu

Öğrencilerin bu yıl hazırlayacakları yenilikçi ve sıra dışı eserlere daha fazla alan tanımak amacıyla yarışmaya yeni eklenen "İletişim Kampanyası" kategorisi ile gençlerin dünya sorunları üzerinde konuşmalarına ve düşünmelerine olanak sağlanacak.

Dünya gündeminin üst sıralarında yer alan "İklim Krizi" yarışmaya yeni eklenen "İletişim Kampanyası" kategorisinin teması olarak belirlendi.

"Görsel Yayıncılık", "Dijital Yayıncılık", "Radyo Yayıncılığı" ve "İletişim Kampanyası" kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve katılım şartlarına "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Yarışmayla geleceğin medyasını şekillendirecek gençleri daha yaratıcı, farklı ve kaliteli içerik üretmeye teşvik etmek, özgün düşünceleri ödüllendirmek ve gençleri nitelikli ürünler ortaya çıkarmak konusunda desteklemek hedefleniyor.

- Yarışma takvimi

Hazırlanan eserler, 9 Mayıs ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında başvuru sistemine yüklenebilecek.

Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurul, titizlikle çalışarak yarışmada ödül alacak gençleri belirleyecek.

Medya sektöründe çalışmaya hazırlanan gençlerin görünür olmalarına, iletişim ağı oluşturmalarına destek olmak ve iletişim sektörünün çok merkezli ve hakkaniyetli gelişmesine katkı sağlayacak bir gençlik platformu oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yıl boyunca düzenlenecek tüm etkinlikler ve yarışma detayları, Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Medya profesyonellerinin ağırlanacağı "Ben Olsaydım" yayınları ile de öğrencilerin yarışma ve kariyer hayatıyla ilgili soruları yanıtlanacak.