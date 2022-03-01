Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası topladığı güvenlik zirvesini eleştirdi. "Dışişleri Bakanı Kazakistan'da olduğu için katılmamış. 1,5 saat zirve görüşülüyor, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok. Böyle bir tabloyu hiç görmedim." diyen Kılıçdaroğlu, elektrik faturası protestosunu sona erdirme şartını da açıkladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Güvenlik zirvesi tepkisi

-Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Merak ettim Güvenlik Zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Hukuki altyapısı var mı? Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da olduğu için katılmamış. 1,5 saat zirve görüşülüyor, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok. Böyle bir tabloyu hiç görmedim.

-AK Parti'nin parti sözcüsü devlet adına nasıl konuşur? Devletin bu duruma düşürülmesinden üzüntü duyuyorum. Ardından TBMM'de toplantı oldu. Bilgi verilmedi. Rezalet bir durum. Nasıl olur? Yaptın bir güvenlik zirvesi insan TBMM'ye saygı duyar. Bari Cumhur ittifakının vekillerine saygı duy. TBMM nasıl devre dışı bırakılıyor. AK Parti'nin matematik dahisi Akbaşoğlu o açıklama yapıyor.

-Dışişleri Bakanlığı'ndan bari birisi gelsin bilgi versin. Rezalet her alana giriyorsa siyaset kurumu bu süreç içerisinde başı dik gezemez. Burnumuzun dibinde savaş var en çok etkilenen ülkelerden biriyiz güvenlik zirvesini toplayacaksın TBMM'yi dışişleri bakanını devre dışı bırakacaksın partinin sözcüsü açıklama yapacak. Erdoğan malum cuma namazından çıkıyor gazeteciler soruyor Rusya-Ukrayna'yı soruyor Erdoğan 'parti sözcümüz gerekli açıklamayı yapmıştır' diyor. Parti sözcüleri elbette açıklama yapar devlet adına açıklama yaptı diyor.

-Milli Güvenlik Kurulu'nu toplasaydın zig zaglar çizmezdin. Partililerin önünde devletin hangi sırrını anlatacaksınız. Ak Parti'nin grup başkanı orada diğer partilerin yok! Bu meselenin a partisi b partisi var mı? Neden bölüyorsun toplumu. Milli Güvenlik Kurumu anayasal kurumdur. Olağanüstü olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken kurum Milli Güvenlik Kurumu'dur.

-Sen oraya ne kadar işe yaramaz adam çağırmışsın sonra güvenlik zirvesi diyorsun! Devleti yönetmekten aciz olanlar güvenlik zirvesi mi toplar? Partililerin önünde adamlar ne anlatacaklar? Tarafsız kalmamız lazım evet. Ağzımızdan çıkan sözü dış politikada ölçerek tartarak söylememiz lazım.

-Elektriğe zam geldi. Sanıyorlar ki millet dünyayı bilmiyor. Milletin elinde telefon var kardeşim. 21. yüzyıldayız artık. Zam için tekrar toplandılar. Erdoğan söylediklerini geri aldı KDV'yi yüzde 8'e indireceğiz dediler. Yüzde 100 zam! Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz, biz vatandaşı ülkemizi ondan daha iyi biliyoruz.

"Bunu yaparsa protestomu kaldıracağım"

-Elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim duysun diye. KDV'yi sıfırla kardeşim haziran ayına kadar sıfırla. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım bunu bilmesini isterim.

-Yüzde 11 büyümüşüz. Kim büyüdü beşli çete. Bankada dolarları, euroları olanlar büyüdü. Bir değil beş maaş alanlar büyüdü.

-Sandık gelecek sorunları kısa sürede çözecek. Tarihin biz yüklediği sorumluluk var. Huzuru getirmeliyiz bu ülkeye. 6 siyasi parti bir araya geldik. Dün 6 genel başkan kamuoyu önüne çıkarak neleri yapacağımızın altına imzamızı attık. Bu tarihte önemli yerini alacaktır. Hukuk olmadığı takdirdi ülkeyi büyütemezsiniz, adaleti getiremezsiniz, hiç kimse geleceği göremez. İlk adımın hukuk olması değerlidir. Efendim siz geriye mi dönmek istiyorsunuz? Kesinlikle!

"Partili cumhurbaşkanı olmaz"

-Tüm genç kardeşlerime seslenmek isterim bu ülkede demokrasiyi, sevgiyi göreceksiniz. Bizi eleştirdiğinizde sabah polis kapınızı kırmayacak.

-Partili cumhurbaşkanı olur mu? Ant içiyorsun sonra sırtını dönüyorsun sonra partiye genel başkan oluyorsun olmaz. Sonra Milli Güvenlik Zirvesi'ni topluyoruz Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayamıyorsun.

-Cumhurbaşkanı partiyi temsil etmez. 84 milyonu temsil eder. Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi kısır tartışmaların içinde olamaz. Dikkatli konuşur insanlara bilgi verir, güven verir. Uzlaşmacı olur ve uzlaşma zeminini hazırlar. Yüzde 10 seçim barışı kalksın diyoruz. Yüzde 10 seçim barajını darbeciler getirdi. Darbeye de darbecilere de karşıyız. Yüzde 10'u kaldıracağız. Burada milli irade değil mi? Yüzde 3 oy alan kürsüye çıkabilmeli. Milli irade önemlidir.

"6 parti söz verdik"

-Adalet istiyoruz. Adalet kendi içinde yolunda yürür. Ben adalet uymam o zaman sen hakim değilsin. Talimatla karar veren hakim mi olur? Bunları değiştireceğiz. Yerel yönetimleri belediyeleri güçlendireceğiz. Kayyum uygulamasına altı parti söz verdik son vereceğiz. Seçimle gelen seçimle gidecek.