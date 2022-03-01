Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mart 2022 16:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu.
Koca sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
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Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022