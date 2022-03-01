Karpuz tezgaha düştü, fiyatı dudak uçuklattı

Karpuzun fiyatının pahalı olması ilgiyi azaltırken, hastalar, çocuklar ve hamile kadınlar tercih etti. Esnaf Hüseyin Akgöz, karpuz pahalı olmasından dolayı ilginin olmadığını söyleyerek, "Karpuz şu an mevsim olarak Türkiye'de yetişmediği için sıcak ülkelerden geliyor. Yemen ve İran tarafından geliyor. Tat olarak güzel ama tam kırmızı değil. İlgi yok. Kg'ı biraz pahalı. Bir karpuz 150 TL falan tutuyor. Buda erik gibi oldu. Genelde hamileler, hastalar ve küçük çocuklar istiyor. Keyfe keder alan kişi nadir" diye konuştu.