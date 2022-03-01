Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Zelenskiy: Bizimle olduğunuzu kanıtlayın

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na canlı bağlantı gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı, tercümanların ve Avrupa Parlamentosu'ndaki bürokratların gözyaşlarına boğulduğu bir konuşma gerçekleştiren Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna'nın geleceği için önemli açıklamalarda bulundu.

"Bugün olanlar bir trajedi"

Ukrayna'da yaşananları trajediye benzeten Zelenskiy, "Bugün bu birleştirici organizasyondan dolayı mutluyum. Bugün sizleri, Avrupa Birliği ülkelerini birleştirdiğimizden dolayı mutluyuz. Ancak olanlar benim, her Ukraynalı ve ülkemiz için bir trajedidir. Ülkemizin en iyilerini en güçlülerini özgürlük, doğruluk ve değerlerimiz için kaybediyoruz. Avrupa'nın bir ferdi olmaya çabalıyoruz. Harkov'da vurulan meydanlarda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Dün 16 çocuk öldü. Rusya Devlet Başkanı askeri operasyon diyor fakat ölen çocuklar askeri noktalarda mı çalışıyordu? Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa'nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu ispatlayın. Avrupalı olduğunuzu ispatlayın" şeklinde konuştu.