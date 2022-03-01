Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ikinci turun tarihi belli oldu

TASS haber ajansı, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yarın devam edeceğini açıkladı.

İlk müzakere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde, Ukrayna - Belarus sınırına yakın bir bölgede gerçekleşmişti.

6 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ukrayna tarafından gelmiş, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarılmıştı.

Zelenskiy: Rusya ile müzakerede istediğimiz sonucu alamadık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakerede istedikleri sonucu alamadıklarını Rusya'nın 5 günde 56 roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, "Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak." demişti.