Rusya takımlarına bir men de FIBA'dan
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 18:43
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.
Yeni kararlarla ilgili görüşmelerin 25 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirileceği ifade edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız