Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mart 2022 20:47
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
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5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/QEuuagiHcJDr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 1, 2022